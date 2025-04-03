Бригады скорой помощи Павловского Посада получат современные планшеты

Продолжается модернизация службы скорой медицинской помощи в Павлово-Посадском городском округе. В этом году планируется оснастить выездные бригады современными планшетами, оснащенными дополнительными функциями для повышения эффективности работы медиков.

Ранее, в 2022 году, для бригад скорой помощи Подмосковья приобрели около 640 новых планшетов, которые позволяли получать необходимую информацию о выезде в режиме онлайн. Это обеспечивало возможность заранее узнать возраст пациента, причину вызова и симптоматику, что способствовало более оперативному оказанию помощи.

В 2024 году на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье была внедрена функция тревожной кнопки. В случае возникновения опасной ситуации медики могут отправить сигнал о помощи, что позволяет оперативно привлечь силы безопасности.

Новые планшеты будут оснащены дополнительными функциями, такими как режим видеорегистратора, передача данных через систему ГЛОНАСС и двусторонняя аудиосвязь. Эти инновации направлены на повышение безопасности медработников и улучшение качества оказания неотложной помощи.

Модернизация технического оснащения службы скорой помощи является частью комплексной трансформации здравоохранения Московской области, направленной на повышение оперативности и эффективности медицинского обслуживания населения.