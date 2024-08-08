Бригады санавиации доставили 411 пациентов в больницы Подмосковья с начала года

С начала года авиамедицинская бригада Территориального центра Медицины Катастроф Московской области транспортировала 65 пациентов в Люберецкий МОЦОМД. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Всего в этом году санавиация доставила в медучреждения Подмосковья 411 пациентов, из которых 276 — дети. В бригадах работают опытные врачи — анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи.

Как правило, вертолеты доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы — в травмоцентры и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

«Мы осуществляем как плановую транспортировку, так и экстренные вылеты. Это могут быть автомобильные аварии или техногенные катастрофы, где пострадавшими являются как дети, так и взрослые», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог санавиации Подмосковья Алексей Морозов.

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