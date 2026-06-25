Брифинг по безопасности дорожного движения провели в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках прошел брифинг в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Некуда спешить». Подобные встречи проводятся регулярно, их цель — привлечь внимание общественности к проблемам на дорогах и сформировать у водителей ответственное поведение.

Мероприятие собрало представителей средств массовой информации и общественных организаций. Среди участников — главный редактор газеты «Среда обитания» Александр Максимов и руководитель филиала телеканала «360» в Химках Анастасия Ферапонтова.

Заместитель начальника отдела Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Балаев довел до присутствующих статистику ДТП на территории округа, особо остановившись на фактах грубых нарушений правил дорожного движения водителями.

«Не следует игнорировать дорожные знаки, устанавливающие разрешенную скорость. Каждый водитель обязан соблюдать баланс между скоростью и безопасностью, не превышая установленный режим и строго следуя правилам. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям», — подчеркнул Балаев.

Он также отметил, что соблюдение скоростного режима — ключевой фактор, влияющий на безопасность всех участников движения: как водителей, так и пешеходов.