Брифинг по безопасности дорожного движения прошел в Воскресенске

Мероприятие состоялось в отделе Госавтоинспекции по городскому округу. Начальник отдела Александр Клюев рассказал, что в Воскресенске начался социальный раунд «Некуда спешить», который продлится до 6 июля.

В муниципалитете в эти дни будут проходить пропагандистские и просветительские мероприятия. Их целью является повышение уровня информированности участников дорожного движения о соблюдении скоростного режима, а также привлечение внимания к проблемам аварийности на дорогах.

Госавтоинспекторы расскажут о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима работникам автотранспортных предприятий, посетителям регистрационно- экзаменационных подразделений ГАИ, многофункционального центра, курсантам автошколы и клиентам автозаправочных станций.

Одними из основных инструментов социального раунда станут тематические аудио- и видеоролики, социальная реклама и полиграфическая продукция.