Брендированный троллейбус ко Дню молодежи запустят в Химках

Необычный городской транспорт в ближайшее время будет курсировать по обычным маршрутам. В салоне разместят информацию о молодежных проектах и возможностях самореализации в округе.

Дизайн троллейбуса отражает ценности молодого поколения: стремление к развитию, активную жизненную позицию и участие в городской жизни.

«Троллейбус — это символ заботы о молодом поколении. Пусть каждая поездка напоминает ребятам, что их ценят. Это вклад в то, чтобы молодые жители чувствовали себя частью большого города», — поделился депутат, куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Васильев.

Первыми оформление увидели представители молодежи муниципалитета. По словам лидера Движения общественной поддержки Алины Шалимовой, на окнах троллейбуса представлены главные молодежные объединения округа — от «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой гвардии» до «Движения первых» и военно-патриотической организации «СОВА».

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