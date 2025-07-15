Братья Завьяловы из Королева завоевали золото на летней спартакиаде в Лужниках

В Москве на знаменитом стадионе «Лужники» прошла летняя спартакиада «Комус-2025», ставшая одним из ярких событий прошедших выходных. Особенно отличились воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Королев» — братья Завьяловы.

В напряженном турнире по настольному теннису они продемонстрировали отличную технику, быструю реакцию и тактическую смекалку. В итоге младший брат Владислав завоевал золото, а Вячеслав стал бронзовым призером.

В течение дня сотни участников соревновались в различных спортивных дисциплинах, демонстрируя мастерство и стремление к победе.

Программа соревнований включала широкий спектр видов спорта — от классических игр до современных форматов. Всего было разыграно 19 категорий, среди которых волейбол, мини-футбол, баскетбол 3×3, настольный теннис, творческий командный забег FunRun, офисный триатлон, киберспорт, дартс и другие.