Брак в красивую дату 24 октября заключили 6 пар молодоженов в Жуковском

Дата 24 октября стала популярной для заключения брака в Жуковском. В этот день зарегистрировали шесть супружеских союзов.

В отделе ЗАГС Жуковского 24 октября 2024 года стало датой, когда решили пожениться шесть пар. Они отметили, что их выбор пал на бракосочетание в этот день из-за «магии цифр».

Алексей и Елизавета познакомились будучи детьми в музыкальной школе, а Дмитрий и Ольга узнали друг друга в компании друзей.

Сотрудники отдела пожелал молодоженам уважать друг друга, поддерживать, быть верными ни смотря ни на что.

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