Божественную литургию провели в День святого Димитрия Солунского в Дмитрове

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин возложил цветы к подножию памятника святому великомученику Димитрию Солунскому. В Успенском кафедральном соборе в честь праздника провели Божественную литургию.

В День святого великомученика Димитрия Солунского в Дмитрове к подножию его памятника возложили цветы временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин и благочинные церковных округов: Дмитровского, Рогачевского и Яхромского.

Димитрий Солунский — небесный покровитель Дмитрова и его жителей. Памятник святому установили 8 ноября 2008 года. Его отлили из бронзы и поставили на высокий белокаменный постамент в центре кругового движения на пересечении дорог близи железнодорожного и автомобильного вокзалов.

Епископ Дмитровский и Сергиево-Посадский Кирилл вместе с благочинными и священнослужителями церковных округов, игуменами монастырей Сергиево-Посадской епархии совершил в честь праздника Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе.

На литургии собрались прихожане храма, они молились о процветании города и России.

«Этот день стал важным событием для всех жителей Дмитрова, напоминая о духовных и исторических корнях города, а также о его небесном покровителе, который всегда был символом мужества и веры. С праздником, дорогие жители! Здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!» — сказал Иван Курданин.

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