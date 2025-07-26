Божественная литургия прошла в Благовещенской церкви в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Память бабушки великого князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги почтили в Подольске. В честь праздника в Благовещенской церкви в поселке Поливаново состоялась божественная литургия.

Богослужение объединило представителей всего духовенства подольского благочиния. Возглавил литургию архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Он обратился к прихожанам с добрыми пожеланиями.

«Такие богослужения уже стали традиционными. Все священнослужители церковных округов собираются и вместе молятся, разделяют общую трапезу, делятся своими мыслями», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Благовещенская церковь — частью архитектурного ансамбля усадьбы Поливаново. Храм, построенный в конце XVIII века, стал центром притяжения прихожан и туристов. После реставрации здание церкви преобразилось, но и сегодня оно остается шедевром раннего классицизма.

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