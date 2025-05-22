Божественная литургия и крестный ход прошли в Можайске в честь Дня города

Празднования в честь 794-летия Можайска начались с торжественной Божественной литургии в Никольском соборе — духовном центре города. После службы прошел крестный ход с резным образом святого, который завершился у памятника Святителю Николаю, где состоялся праздничный молебен.

В этот день горожане обращаются к святому с молитвами о здоровье, благополучии, помощи в трудных ситуациях и исполнении заветных желаний. Считается, что именно в этот праздник Николай Чудотворец особенно внимательно слышит просьбы верующих.

22 мая — особенный день для Можайска, когда жители чествуют Святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя города.

У часовни с приветственным словом выступили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева и благочинный местных церквей отец Иоанн. Они поблагодарили святого покровителя за поддержку защитников города, благодаря которой Можайск смог выдержать испытания.

Денис Мордвинцев поздравил жителей с Днем города и днем памяти Святителя Николая, пожелав мира, добра и счастья в каждом доме. Особое внимание было уделено защите детей и воинов, стоящих на страже границ страны. От имени всех горожан прозвучала молитва о безопасном возвращении каждого защитника домой.