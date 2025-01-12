Борцы из Подольска завоевали 12 медалей на первенстве Московской области

Юные спортсмены из Подольска показали отличные результаты на первенстве Московской области по греко-римской борьбе, которое прошло в спортивном комплексе «Спорт-Сервис». В соревнованиях приняли участие более 300 юношей до 16 лет со всего региона.

На торжественном открытии участников приветствовал президент Федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян. Подольчане продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав четыре золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали.

В категории до 32 килограммов победителем стал Рустам Абдуллаев, серебро досталось Кириллу Дудкину, а бронзу завоевал Тимофей Черников. В весе до 35 килограммов золото выиграл Дмитрий Тельпиз, второе место занял Денис Носов. В категории до 38 килограммов бронзовую медаль получил Керим Азизов.

Арсений Исмаилов стал лучшим в весовой категории до 48 килограммов, серебро здесь взял Андрей Жиганов. Авет Дунамалян и Максим Герасев завоевали бронзовые награды. В категории до 68 ктлограммов первое место занял Александр Боронин, а второе — Никита Потапов.

Теперь лучшие борцы из Подольска будут представлять свой город на соревнованиях Центрального федерального округа.