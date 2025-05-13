Борцы из Люберец стали призерами всероссийского турнира

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные Дню Победы, прошли в Балашихе. В них участвовали спортсмены в возрасте до 16 лет.

Турнир собрал более 200 сильнейших борцов из 10 регионов России. Люберцы представляли на соревнованиях воспитанники спортивной школы олимпийского резерва. Люберецкие спортсмены показали высокий уровень подготовки и волю к победе, завоевав три медали.

В весовой категории до 100 килограммов победителями стали Андрей Черненко и Александр Убийко. В категории до 85 килограммов серебряную награду выиграл Данила Воробцов. Спортсмены готовились к соревнованиям под руководством тренеров Игоря Калинина, Сергея Желтухина и Сергея Жиленкова.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил борцов и их наставников с успехом и пожелал новых спортивных побед.