Борец из Воскресенска стал призером первенства России

Воспитанник Воскресенской спортивной школы по единоборствам Иван Соломин завоевал серебряную медаль на состязаниях по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Соревнования прошли с 25 по 28 июня в Омске.

Иван выступал в весовой категории до 60 килограммов. Всего спортсмены Московской области завоевали на турнире две серебряные и три бронзовые награды. Победителем первенства стал представитель Адыгеи, третье место разделили борцы из Свердловской и Ростовской областей.

Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет — одно из ключевых соревнований для молодых атлетов. Оно позволяет отобрать сильнейших для формирования национальной сборной страны. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Иван Соломин достойно представил Воскресенскую спортивную школу по единоборствам.