Борец из Подмосковья стал призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

Подмосковный спортсмен Садык Лалаев выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Соревнования прошли с 28 по 30 октября в Албании.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Лалаев в 1/8 финала одолел украинского борца Александра Грушина, в четверть в финале — соперника из Ирана Имама Мохаммади.
В финале Лалаев проиграл спортсмену из Казахстана Ержету Жарлыкасыну, а в борьбе за бронзу он победил француза Стефана Клемента.
Садык Лалаев представляет подмосковную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.
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