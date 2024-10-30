Борец из Подмосковья стал призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

Подмосковный спортсмен Садык Лалаев выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Соревнования прошли с 28 по 30 октября в Албании.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Лалаев в 1/8 финала одолел украинского борца Александра Грушина, в четверть в финале — соперника из Ирана Имама Мохаммади.

В финале Лалаев проиграл спортсмену из Казахстана Ержету Жарлыкасыну, а в борьбе за бронзу он победил француза Стефана Клемента.

Садык Лалаев представляет подмосковную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.