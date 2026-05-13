Кубок главы округа по жиму лежа прошел в Наро-Фоминске

Кубок главы Наро-Фоминского округа по жиму лежа уже давно стал доброй майской традицией. Турнир проводят на базе спортивной школы «Трудовые резервы», посвящая его Дню Победы.

И сами участники турнира выходят на помост за победой — спортивной, личной.

В этом году более 50 человек — юноши и девушки, юниоры и взрослые спортсмены — состязались в более чем 20 весовых категориях 11 мая. Правил немного, но их нарушение грозит незачетом. Силу, характер и спортивное упрямство здесь одинаково демонстрируют и юноши, и девушки. Особенно интересно наблюдать, как тяжелый снаряд покоряется хрупким с виду девушкам. А рефери тем временем озвучивает вес: 45 килограммов, 50, 60…

Победители турнира по жиму лежа получили медали и почетные грамоты. Также на соревнованиях назвали имена победителей патриотической акции «Рекорд Победы». Те, кто отжался от пола больше всех, удостоились специальных призов от уроженца Наро-Фоминска, спортсмена Ильи Федорова: он вручил им экипировку для силовых видов спорта собственного бренда.