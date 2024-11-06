Борьбу с парковкой машин возле контейнерных площадок усилили в Серпухове

В городском округе Серпухов активно ведется работа по обеспечению бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов с территории, где расположено 734 контейнерные площадки. Основное внимание уделяется устранению проблем запаркованности, которые мешают своевременному вывозу мусора.

Нарушение правил парковки вблизи контейнерных площадок влечет за собой административную ответственность. В 2023 году региональным оператором было зафиксировано 115 таких нарушений, а в 2024 году их количество возросло до 450. Время на устранение проблемы запаркованности сократилось с трех часов до часа, и все нарушения были своевременно устранены.

МБУ «Комбинат благоустройства» предпринимает ряд мер для решения проблемы. В их числе: оповещение владельцев транспортных средств о нарушении правил парковки, использование приложения «Народный инспектор» для фиксации нарушений и оповещение регионального оператора об устранении проблем для возвращения спецтехники.

На 37 контейнерных площадках установлены запрещающие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». При нарушении правил парковки вблизи этих площадок производится эвакуация автомобилей и наложение штрафа. В 2024 году оштрафовано 32 нарушителя.

Для улучшения видимости на тупиковых контейнерных площадках установлены сферические зеркала на 23 площадках. Также, в рамках поручения заместителя Председателя Правительства Московской области Владислава Мурашова, закуплено 20 информационных стендов, которые будут установлены на проблемных площадках до 30 ноября 2024 года.

На сегодняшний день камеры видеонаблюдения установлены на 89 контейнерных площадках, а до конца 2024 года планируется установить их еще на 6 площадках. В 2025 году камеры будут установлены на дополнительных 34 площадках.

Эти меры направлены на предотвращение образования мусорных навалов и усугубления ситуации с запаркованностью, что позволит обеспечить более эффективное управление отходами в регионе.

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