Большую программу мероприятий подготовили ко Дню города в Балашихе

Балашиха 6 сентября отпразднует 195-летие со дня основания. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа, которая развернется на нескольких площадках.

В Вишняковском парке с 11:00 стартует спортивно-фольклорная программа «Под открытым небом». Гостей ждут чай из самовара с угощениями, а в 12:00 — праздничный забег, посвященный Дню города. С 9:00 до 18:00 пройдут фитнес-уроки по современным направлениям, а с 10:00 до 18:00 — сайкл-тренировки на свежем воздухе. Также в парке организуют «богатырские» и фольклорные игры, мастер-классы и костюмированную фотозону.

В Ольгинском лесопарке запланированы спортивные соревнования: кубки БШЛ по танцам, футболу и волейболу, а также турниры по фиджитал-баскетболу, панна-футболу, брейк-дансу, экстремальному самокату и BMX. Гостей ждут семейные квесты, аквагрим, лазертаг, зона граффити и показательные выступления инструкторов батутного центра «Мегатрамп».

Праздничные мероприятия пройдут также в Пестовском парке, парке «Пехорка» и на уличных площадках микрорайонов и сельских пунктов Балашихи.