Большую интерактивную программу провели в парке Талалихина в Подольске

Маленькие посетители могли согреться во время игр в резиденции Деда Мороза. Сказочные персонажи сыграли с ребятами в активные игры и провели для них мастер-класс по созданию елочной игрушки. Все желающие могли отправить письмо с пожеланиями Деду Морозу. А сам волшебник вместе со своей внучкой Снегурочкой вручил подарки ребятам, которые рассказали стихи.

Праздник понравился не только детям, но и мамам.Ольга Хрячкова уже не в первый раз проводит выходные в парке вместе со своей годовалой дочкой Катей.