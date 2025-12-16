Большую интерактивную программу провели в парке Талалихина в Подольске
Несмотря на снежные морозные выходные, в парке имени Виктора Талалихина было жарко. Организаторы общеобластного мероприятия «Парки. Сказки. Торжество» подготовили для гостей множество активностей.
Маленькие посетители могли согреться во время игр в резиденции Деда Мороза. Сказочные персонажи сыграли с ребятами в активные игры и провели для них мастер-класс по созданию елочной игрушки. Все желающие могли отправить письмо с пожеланиями Деду Морозу. А сам волшебник вместе со своей внучкой Снегурочкой вручил подарки ребятам, которые рассказали стихи.
Праздник понравился не только детям, но и мамам.Ольга Хрячкова уже не в первый раз проводит выходные в парке вместе со своей годовалой дочкой Катей.
«Безумно понравилось, потому что здесь настолько теплая, уютная атмосфера. Независимо — для взрослых или для малышей. Все так уютно, светло, тепло, по-домашнему как-то. И эта атмосфера праздника, она такая чудесная и незабываемая», — поделилась впечатлениями жительница Подольска.
После того, как ребята разогрелись в резиденции Деда Мороза, программа продолжилась возле сцены, где аниматоры организовали настоящий квест. Для взрослых жителей округа в парке работали самоварная станция с горячим чаем и ледовый каток. Желающих открыть сезон коньков было много. Подобные мероприятия по выходным дням проходят в Подольске регулярно.