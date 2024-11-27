Всероссийский фотофестиваль начнется в Серпухове 30 ноября

С 30 ноября по 16 февраля в Пущино и Серпухове пройдет Всероссийский фестиваль русской художественной фотографии имени Николая Андреева. В рамках мероприятия состоятся выставки, лекции, мастер-классы и творческие встречи, объединяющие профессионалов и любителей фотографии.

Фестиваль обещает стать важным событием в культурной жизни региона. Организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, он привлечет внимание к современному искусству фотографии и даст возможность познакомиться с работами известных авторов. Открытие фестиваля пройдет в Пущинском центре культурного развития «Вертикаль». В первый день, 30 ноября, посетителей ждут интересные мероприятия, такие как открытие выставки Влада Багно «Минимализм в пейзаже», лекция об авторских правах в фотографии и встреча с Евгением Степановым, куратором выставки «Близкие пейзажи».

На протяжении всего фестиваля можно будет посетить презентации авторских коллекций, такие как «Серпухов. Алтай. Монголия» Андрея Клюева, а также мастер-классы по бром-офорту. Для любителей лекций предусмотрены встречи с известными фотографами и экспертами, включая Марию Гиппенрейтер и Светлану Тимофееву.

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