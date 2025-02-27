Большой масленичный праздник пройдет 1 марта на экоферме в Луховицах

В первый день весны жителей округа приглашают на праздник «Ба! Огонь — Масленица». Гостей ждут различные угощения, развлекательная программа и конкурсы.

Кульминацией праздника станет попытка установить новый кулинарный рекорд — приготовление 170 литров сырного супа, сваренного из местных сортов сыра. Рецепт был разработан шеф-поварами международного класса, которые постарались воплотить в нем всю палитру вкусов и ароматов масленичной недели.

Ответственность за приготовление этого гигантского кулинарного шедевра возьмет на себя команда «Международного альянса кулинаров» под руководством Валентина Лобачева. Помимо сырного супа, гостей праздника будут угощать традиционными блинами с разнообразными начинками, фермерскими деликатесами, сбитнем и ароматным глинтвейном.

В развлекательной программе предусмотрено множество конкурсов, игр, забав и выступлений артистов. Посетители смогут приобрести на ярмарке сыр, масло, молоко, натуральные лакомства, текстиль и глиняные изделия.

Праздник начнется в 12:00, попытка установить новый рекорд пройдет в 15:00. Завершится Масленица сожжением чучела в 16:00. Вход для всех желающих свободный.