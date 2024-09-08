Большой Красковский карьер очистили от мусора в Люберцах

В городском округе Люберцы завершены работы по расчистке Большого Красковского карьера. Подрядная организация вывезла почти 220 кубометров бытовых и древесных отходов, собранных с поверхности.

Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Большим Красковским карьером мы занимаемся уже второй год. Расчистка началась со стороны промышленной зоны, где состояние территории было неудовлетворительным из-за выгрузки бытовых и строительных отходов грузовыми машинами. Кроме того, там было много поваленных деревьев. В течение полугода мы приводили эту территорию в порядок», — отметил Владимир Волков.

В дополнение к этому, по просьбам жителей в этом году была продолжена расчистка береговой линии вдоль жилых домов.

Напомним, что в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» в этом году в городском округе Люберцы произведена санитарная очистка восьми водоемов. До конца года планируется очистить еще четыре водоема.

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