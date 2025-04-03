Больше половины работ по благоустройству завершили в парке в Подольске

Парк имени Виктора Талалихина в Подольске преображается на глазах. Больше чем наполовину готовы пирсы на реке Пахре и игровые зоны для детей вдоль Парадного проезда.

На территории уже обустроили спуски к реке и новые пешеходные дорожки, а также скейт-парк. Установлены элементы детской и спортивной площадок и скамейки.

Сейчас специалисты занимаются укладкой цветного основания в игровых зонах и плитки на дорожках, устройством освещения и пирсов, строительством тюбинговой горки. Все это готово больше чем на 50%.

Работы по благоустройству парка ведутся по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, их планируется завершить в течение сезона. «Постараемся уложиться в кратчайшие сроки», — пообещал глава городского округа Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области АндрейВоробьев рассказал, что в программу благоустройства на 2025 год вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие пространства в городах региона.