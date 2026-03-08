Больше, чем праздник цветов. Андрей Воробьев поздравил женщин с 8 Марта

8 Марта — праздник, напоминающий о важной роли женщин в обществе, об их силе и мудрости. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он поздравил россиянок с Международным женским днем и поблагодарил их за терпение, поддержку и заботу о семье.

«Это больше, чем праздник цветов и поздравлений. Это признание вашей важной роли в обществе, вашей любви, силы и мудрости», — отметил Воробьев.

Губернатор отдельно обратился к женам и матерям военнослужащих.

«Ваша поддержка, терпение и вера — это фундамент, на котором держится наш общий дом. Ваша любовь — это настоящий источник силы для тех, кто оберегает наше спокойствие», — написал Воробьев.

Он назвал женщин надеждой, гордостью и опорой мужчин. Также глава области пожелал россиянкам, чтобы каждый их день наполняли свет и радость.