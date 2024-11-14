Встреча главы Одинцова с жителями прошла в поселке Большие Вяземы
Еженедельно в Одинцовском округе проводят «Выездные администрации» — встречи представителей местной власти с жителями. Такое собрание прошло 12 ноября в Больших Вяземах.
Здесь присутствовали глава округа, его заместители, депутаты, представители различных служб и организаций, включая сотрудников муниципального центра управления регионом.
Всего на прием пришло 53 человека, которые задавали вопросы о социальной сфере, ремонте дорог, жилищно-коммунального хозяйства, медицине, благоустройстве и образовании.
Жителям городского округа напомнили: если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим мнением о формате «Выездной администрации», отсканируйте QR-код на информационном стенде.
Стоит отметит, что следующая встреча «Выездной администрации» пройдет 19 ноября в Голицыно.
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