Больше 300 жителей Одинцовского округа вступили в народные дружины

Жители Одинцовского округа продолжают пополнять народные дружины, чтобы оказывать посильное участие сотрудникам полиции в охране общественного порядка. Прием производится на добровольной основе после личного заявления.

В народную дружину принимают граждан Российской Федерации, достигших 18 лет. Также на кандидата в народные дружинники запрашивается характеристика с места работы или учебы и места жительства. У него не должно быть судимостей.

При приеме проводят собеседование. Народный дружинник, прошедший обучение и успешно сдавший зачет по знанию законодательства, приступает к исполнению обязанностей народного дружинника.

Народному дружиннику вручают удостоверение и разработанную штабом памятку. В ней прописаны основные обязанности и права. На период патрулирования ему передают форменное обмундирование.