Больше 300 жителей Одинцовского округа вступили в народные дружины

Жители Одинцовского округа продолжают пополнять народные дружины, чтобы оказывать посильное участие сотрудникам полиции в охране общественного порядка. Прием производится на добровольной основе после личного заявления.
В народную дружину принимают граждан Российской Федерации, достигших 18 лет. Также на кандидата в народные дружинники запрашивается характеристика с места работы или учебы и места жительства. У него не должно быть судимостей.
При приеме проводят собеседование. Народный дружинник, прошедший обучение и успешно сдавший зачет по знанию законодательства, приступает к исполнению обязанностей народного дружинника.
Народному дружиннику вручают удостоверение и разработанную штабом памятку. В ней прописаны основные обязанности и права. На период патрулирования ему передают форменное обмундирование.
Вечерние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 20 февраля
Фестиваль к 80-летию Победы пройдет в Павловском Посаде
В США допустили снятие антироссийских санкций
Путин раскрыл, что сделало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС
Минтранс Подмосковья рассказал о графике работы транспорта 23 февраля
Спортсмены из Ленинского округа победили на первенстве ЦФО по кикбоксингу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте