Больше 250 автоматов по сбору вторсырья установили в Мытищах

Мытищи вышли в лидеры по сдаче мусора на переработку. Там разместили свыше 250 фандоматов, более 500 тонн вторсырья сдали в экологические пункты жители округа.

Городской округ Мытищи вошел в топ лидеров по количеству мусора, отправленного жителями в переработку. Достичь этого удалось благодаря 250 фандоматам, установленным в разных локациях муниципалитета. Найти их можно в парках округа, школах и спортивных комплексах, непосредственно у жилых многоквартирных домов.

Помимо этого, на улице Селезнева в Мытищах пару лет назад заработал экобокс-павильон. Более полутысячи тонн вторсырья, включая пластик и алюминий, собрали за все время с помощью экопунктов «РТ-Инвест». Самыми популярными, по статистике, стали автоматы по приему текстиля.

Переработанный мусор используют для изготовления мебели, посуды, одежды и многого другого. Жители, которые участвуют в сдаче вторичного сырья, в свою очередь, получают специальные баллы, которые могут потратить в кафе, онлайн-кинотеатрах, библиотеках, или направить на благотворительные проекты.

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