Больше 200 ям устранили на дорогах Одинцовского округа за неделю

Фото: Медиасток.рф

Ежедневно дорожные бригады ликвидируют свыше 30 различных дефектов покрытия в Одинцовском городском округе. В рамках очередного рабочего цикла ямочный ремонт был проведен на нескольких ключевых участках.

Так, работы затронули дороги в селах Дубки и Саввинская Слобода, деревнях Ягунино, Волково, Брехово и Подлипки. Кроме того, ямы убрали на участке Можайского шоссе, который проходит через поселок Часцы.

Особенностью зимнего периода является применение специальных технологий. Например, для оперативного ремонта в холодное время года специалисты используют литой асфальтобетон и холодные асфальтобетонные смеси. Эти материалы позволяют эффективно заделывать дефекты даже в условиях низких температур. Перед началом работ каждую проблемную локацию обследуют.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится регулярно, при этом на региональной дорожной сети этой работой занимаются сотрудники компании «Мосавтодор».

