Больше 1500 старшеклассников посетили семинар по профориентации в Мытищах

В рамках проекта будущих абитуриентов познакомили с различными профессиями. Школьники из Мытищ, Пушкинского, Щелковского и Сергиево-Посадского округов прошли мастер-классы, которые организовали представители высших и средних профессиональных учреждений. Помимо этого, участникам подробно рассказали о факультетах и специальностях, востребованных сегодня на рынке труда.

«Учащиеся не только познакомились с будущими профессиями, но и узнали уникальную информацию про поступление и ведущие вузы страны от руководителя регионального центра обработки информации», — рассказал главный аналитик отдела общего образования и управления образования городского округа Мытищи Павел Розанов.

Проект «ГИА. Осознанность. Профориентация» с каждым разом набирает все большую популярность. Участие в этот раз приняли порядка 1700 школьников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».