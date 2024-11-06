Больше 130 тысяч жителей Мытищ привились от гриппа с начала осени

Вакцина поможет сформировать иммунитет за несколько недель. Желающие смогут привиться в мобильных пунктах и поликлиниках в Мытищах.

Прививочная кампания в городском округе Мытищи продолжается. Жители могут обратиться в поликлинику по месту жительства или выбрать один из мобильных пунктов вакцинации, которые расположены в проходных местах, рядом с торговыми центрами. Помимо вакцины от гриппа, желающих могут привить и от пневмококковой инфекции.

«На сегодня прививку против гриппа уже сделали более 130 тысяч человек. Прививаться еще не поздно. Чаще всего уже в начале декабря диагностируются первые случаи заболевания гриппом. Прививка защищает как от самого вируса гриппа, так и стимулирует иммунный ответ всего организма. Это означает, что вакцина защищает и от многих сезонных вирусов, которые будут циркулировать этой осенью и зимой», — прокомментировала Дарья Татарова, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Мытищинской больницы.

Мобильные пункты работают с 10:00 до 14:00 в двух локациях. Недалеко от торгового центра «Красный кит»: 6, 8, 13, 18, 20, 26, 29 и 30 ноября. Пункт у «Экобазара» на бульваре Ветеранов: 14, 19, 21, 25, 28 ноября.

Сделать прививку можно бесплатно, при себе должен быть полис ОМС.

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