Больше 1100 человек приняли участие в субботнике в Люберцах

Субботник организовали в Люберцах. Участники привели в порядок общественные территории и дворы.

В уборке участвовало более 1100 человек. Это представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, депутаты, а также местные жители.

Активисты привели в порядок около 60 территорий, на которых расположено около 200 многоквартирных домов. Локации определялись по пожеланиям жителей Люберец.

«Этот субботник стал продолжением активной работы по благоустройству округа. 25 сентября мы провели большую уборку в Дзержинском, вывезли более 250 кубометров листвы. Наш городской округ — это наш дом, и его уют — наша общая забота. Вместе мы делаем его чище и красивее», — сказал один из участников, председатель Совета депутатов округа Петр Ульянов.

Отметим, что всего во время субботника вывезли 2160 кубометров листвы и мусора.