Больницы Подмосковья провели еще 8 тысяч консультаций о здоровье пациентов

Жители Московской области все чаще используют удобный сервис для получения информации о состоянии здоровья своих родственников, находящихся на лечении в больницах региона. Узнать необходимые сведения можно по единому номеру 122

Такая функция действует в Подмосковье с 2023 года.

«Это удобно, поскольку не нужно добираться до медучреждения, чтобы узнать о самочувствии близкого. С начала этого года почти восемь тысяч человек уточнили состояние родственника в больнице по номеру 122, тогда как за аналогичный период прошлого года — более 6,8 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С момента введения сервиса им воспользовались уже более 20,7 тысячи человек. Родственники могут получить сведения о пациентах старше 18 лет, при условии, что они указали свои контактные данные при поступлении в стационар.

Услуга доступна в 49 больницах региона, а также в ведущих медицинских учреждениях, включая Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского, областной онкодиспансер и областной госпиталь ветеранов войн.

Заявки, поданные до 11:00, обрабатывают в тот же день до 20:00. Если запрос поступил после 11:00, а также в выходной или праздничный день, информацию предоставят до 20:00 следующего рабочего дня.