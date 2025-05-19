Больницы Подмосковья провели еще 5 тысяч консультаций о здоровье пациентов

Фото: Отделение телемедицины в ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Жители Подмосковья могут узнать о состоянии находящегося в больнице родственника по телефону 122. С начала года этой возможностью воспользовались свыше пяти тысяч раз. Это на тысячу больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава регионального Минздрава Максим Забелин, за все время услугой воспользовались почти 17,9 тысячи раз.

«Для того, чтобы узнать о состоянии родственника необходимо позвонить по номеру 122, после чего с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на волнующие вопросы», — сказал он.

Узнать о состоянии пациентов старше 18 лет можно в 49 больницах региона, а также в МОНИКИ, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и госпитале ветеранов войн.

Если заявка оформлена до 11:00 в будний день, то информацию предоставят до 20:00 текущего дня.