Больницы Подмосковья провели 30 тысяч консультаций о здоровье пациентов

В Подмосковье с 2023 года действует сервис, который позволяет родственникам пациентов больниц узнавать о состоянии их здоровья дистанционно. Чтобы получить информацию, не нужно ехать в медицинское учреждение — достаточно позвонить по номеру 122.

Сведения предоставляет либо лечащий врач, либо сотрудник больницы.

«С начала запуска услуги специалисты обработали почти 30 тысяч заявок», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Воспользоваться услугой можно в том случае, если речь идет о пациентах старше 18 лет, а также в том случае, если при госпитализации они указали контактные данные родственника.

На сегодняшний день проект охватывает 50 медицинских организаций региона. В их числе, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московский областной онкологический диспансер и Московский областной госпиталь ветеранов войн.

Сроки предоставления информации зависят от времени подачи заявки. Если родственник оставил обращение до 11:00, ответ придет до 20:00 того же дня. В случае, когда заявка поступила после 11:00 или в выходной либо праздничный день, сведения передадут до 20:00 следующего рабочего дня.