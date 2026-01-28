Больницы Подмосковья провели 14 тысяч консультаций о здоровье пациентов за год

В Подмосковье узнать состояние родственника, который находится в больнице. Для этого достаточно позвонить по номеру телефона 122.

Этой услугой за минувший год воспользовались свыше 14,6 тысячи человек.

«Чтобы получить сведения о состоянии здоровья близкого, попавшего в больницу, не нужно ехать в медучреждение. Достаточно оставить заявку по номеру 122. С заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения и ответит на все вопросы. Мы видим, что востребованность сервиса растет», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

За 2025 год услугой воспользовались на две тысячи больше человек, чем годом ранее. А в общей сложности с момента ее запуска в 2023 году — свыше 27 тысяч.

Сведения доступны по совершеннолетним пациентам, указавшим данные родственника во время госпитализации.

Проект запустили в 50 медицинских организациях, среди которых МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московский областной госпиталь ветеранов войн и другие.

Если заявку оформили до 11:00, информацию о пациенте предоставят до 20:00 того же дня. Если же ее направили после 11:00, в выходной и праздничный день, сведения передадут до 20:00 следующего рабочего дня.