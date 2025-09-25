Больницы Подмосковья провели 10 тысяч консультаций о здоровье пациентов с января

Родственники пациентов подмосковных больниц могут получить сведения о состоянии членов семьи по телефону. Для этого достаточно набрать номер 122.

Сервис удобен тем, что узнать новости о пациенте можно дистанционно и оперативно. Лечащий врач или другой сотрудник медицинского учреждения по телефону отвечает на все интересующие родственников вопросы.

«Всего с момента запуска сервиса в 2023 году им воспользовались более 22 тысяч человек, из них свыше 9,7 тысячи с начала этого года», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сведения доступны о пациентах старше 18 лет, которые при госпитализации указали контакты родственника.

Проект действует уже в 50 медицинских организациях Подмосковья, среди которых МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии и Московский областной онкодиспансер.

Если заявка поступила до 11:00, информацию предоставят до 20:00 текущего дня. Если запрос подали после 11:00, а также в выходной или праздничный день, сведения будут доступны до 20:00 следующего рабочего дня.