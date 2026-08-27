Больницы Подмосковья получили свыше 100 аппаратов УЗИ с начала года

Медучреждения Московской области продолжают получать современную диагностическую технику. С начала года в больницы и перинатальные центры региона поставили 108 аппаратов УЗИ общей стоимостью почти 965 миллионов рублей.

Новое оборудование, в частности, поступило в Каширскую, Лотошинскую, Химкинскую, Жуковскую, Раменскую, Домодедовскую и Королевскую больницы, а также Щелковский и Наро-Фоминский перинатальные центры.

«Ультразвуковая диагностика остается одним из наиболее востребованных и доступных методов исследования. Современные аппараты позволяют получать более точную информацию о состоянии внутренних органов и систем организма, своевременно выявлять различные заболевания и контролировать ход лечения», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новое оборудование используют для обследования пациентов разных профилей, в том числе беременных женщин и новорожденных. Так, Щелковский перинатальный центр получил шесть аппаратов УЗИ, включая систему стоимостью 33 миллиона рублей для скрининговых исследований во время беременности.

Техника оснащена функциями на основе искусственного интеллекта, 3D- и 4D-визуализацией.

«Это особенно важно при обследовании беременных женщин и своевременном выявлении возможных патологий», — пояснил главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Система также позволяет детально исследовать кровоток и микроциркуляцию в сложных клинических случаях.

Оснащение медучреждений проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.