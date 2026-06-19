Больницы Подмосковья получили еще более 100 аппаратов для реабилитации пациентов

Медучреждения Подмосковья получили очередную партию современного оборудования. Это 109 аппаратов, которые применяют для реабилитации пациентов после болезней и травм.

Оборудование помогает восстановить двигательные функции, координацию и физическую активность после инсультов, травм и операций.

«Медицинская реабилитация играет важную роль в восстановлении после болезни или травмы. С начала года в больницы Подмосковья поступило 109 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 125 миллионов рублей. Новая медтехника уже используется врачами в работе», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Больницы получили тренажеры с биологической обратной связью, аппараты механотерапии, комплексы для тренировки равновесия и многое другое. Их установили в медучреждениях Щелкова, Чехова, Солнечногорска, Королева и других округов.

Технику закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».