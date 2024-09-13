Больницы Подмосковья получили еще 87 аппаратов для УЗИ с начала года

Закупка нового оборудования для больниц Подмосковья продолжается. С начала года медицинские учреждения получили еще 87 новых аппаратов для УЗИ, о чем сообщили в Минздраве региона.

Сумма закупки превысила 718 миллионов рублей. Аппараты получили 34 больницы, в том числе Красногрская, Балашихинская, Наро-Фоминская, Видновская, Протвинская и другие. Медтехнику приобрели по нацпроекту «Здравоохранение».

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что аппараты УЗИ необходимы для качественной диагностики. До конца года больницы получат еще девять таких приборов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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