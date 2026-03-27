Больницы Подмосковья получили еще 60 аппаратов ИВЛ

Больницы Подмосковья получили 62 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Такую технику используют для оказания помощи пациентам, которые не могут дышать самостоятельно.

Современное оборудование поставляют в больницы Подмосковье постоянно. Только с начала этого года они получили более 60 аппаратов ИВЛ.

«Оснащение медицинских организаций современным оборудованием — одно из приоритетных направлений нашей работы. С начала текущего года в больницы Подмосковья поставлено 62 аппарата искусственной вентиляции легких на сумму почти 290 миллионов рублей. До конца года поставим еще 65 единиц оборудования», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Аппараты получили восемь медучреждения, включая больницы Дмитрова, Клина и Мытищ.

Технику закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».