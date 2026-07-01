Больницы Подмосковья получили 60 аппаратов для УЗИ с начала года

В медицинские учреждения Подмосковья продолжает поступать современное оборудование. Особое место в списке занимают аппараты для проведения ультразвуковой диагностики.

Технику приобретают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Оснащение наших медицинских организаций новым диагностическим оборудованием является одной из основных задач. Современная медтехника способствует более точной диагностике патологий, а значит специалисты могут назначить наиболее эффективное лечение. С начала этого года в медорганизации региона поступило 60 аппаратов УЗИ на сумму более 600 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Еще 62 аппарата поставят до конца 2026 года.

Устройства для проведения УЗИ уже установили в Наро-Фоминской, Щелковской, Люберецкой, Истринской, Красногорской больницах и других учреждениях.