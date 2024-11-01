Больницы Подмосковья получили 340 новых холтеров с начала года

Более 340 новых холтеров закупили для больниц Подмосковья в 2024 году. Такие аппараты необходимы для непрерывной регистрации работы сердца и контроля за артериальным давлением пациента.

«Поступление новых аппаратов позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей», — уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Холтеры поступили в 33 больницы Подмосковья, в том числе Жуковскую, Дзержинскую, Лобненскую и другие. Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста: в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.