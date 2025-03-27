Больницы Подмосковья получили 26 аппаратов для диагностики и лечения с января

Больницы Подмосковья получили 26 новых аппаратов для диагностики и лечения с начала года. Два из них — флюорограф и маммограф — сегодня заработали в Рузе и Королеве.

Всего с января медучреждения региона получили 26 аппаратов на сумму более 884 миллиона рублей.

Так, в поликлинике в Рузе заработал новый флюорограф, а в Королеве — маммограф. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы Мининвеста Максима Забелина, их установили взамен устаревшей техники.

«Качественная диагностика на современном оборудовании позволяет врачам получать более точные результаты за более короткий срок. Для этого мы продолжаем закупать цифровое оборудование в наши медорганизации», — сказал министр.

На новом флюорографе смогут проводить около 50 исследований в сутки, на маммографе — около 32. Диагностику будут проводить бесплатно по полису ОМС.