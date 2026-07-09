Больницы Подмосковья получили 216 аппратов ЭКГ и холтеров с начала года

В медицинские учреждения Подмосковья регулярно поступает современная техника, необходимая для выявления сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в больницы передали электрокардиографы и холтеровские мониторы.

Устройства дают возможность делать электрокардиографию, а также проводить длительный мониторинг работы сердца.

«Своевременная и точная диагностика играет ключевую роль в выявлении заболеваний сердечно-сосудистой системы. С начала года в наши медицинские организации поступило 216 единиц электрокардиографов и холтеровских мониторов на общую сумму почти 150 миллионов рублей. Новая техника позволит повысить доступность диагностики и качество оказания медицинской помощи жителям региона», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование предоставили Истринской, Каширской, Пушкинской, Чеховской, Королевской и другим больницам.

Устройства приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».