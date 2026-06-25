Больницы Подмосковья получили 11 новых КТ и МРТ с начала года

Обновление тяжелой медтехники продолжают в больницах Подмосковья. С начала года в учреждениях заработали 11 новых аппаратов на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Как рассказали в региональном Минздраве, современная техника позволяет повысить точность диагностики и выявлять заболевания на ранних стадиях.

«С начала года в медучреждениях региона запустили 11 единиц тяжелого медицинского оборудования на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Это четыре МРТ, пять КТ, флюорограф и рентген-аппарат. Новая медтехника позволяет сделать диагностику более качественной и доступной для жителей Подмосковья», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Новую технику получили больницы в Ступине, Мытищах, Коломне, Чехове, Реутове, Люберцах, а также МОНИКИ имени Владимирского. Аппараты будут применять для диагностики онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний.

Оборудование закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».