Больницы Подмосковья получили 10 аппаратов для наркозов с начала года

В подмосковные больницы поступили новые наркозно-дыхательные аппараты. Оборудование поможет при проведении операций, когда пациенту требуются анестезия и искусственная вентиляция легких.

«В квалифицированных руках, а также с использованием современных технологий наши пациенты в безопасности. С начала года в больницы поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 47 миллионов рублей, до конца года планируется еще 73 аппарата», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Оборудование уже работает в шести больницах Подмосковья, в том числе в Люберецкой, Шаховской, Домодедовской. Медтехнику приобрели благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».