Больницу в Лыткарине откроют после ремонта до конца этого года

В округе начался капитальный ремонт второго корпуса городской больницы, расположенного по адресу: улица Коммунистическая, дом № 63, корпус 2. В настоящее время на территории будущего строительного объекта развернулась активная деятельность: рабочие устанавливают строительный городок, ограждают площадку и проводят демонтажные работы внутри здания.

В ходе капитального ремонта планируется провести масштабное обновление всех инженерных систем, включая системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции. Кроме того, будет произведена перепланировка помещений и проведено полное обновление отделений, включая замену мебели, оборудования и отделочных материалов. При этом количество коек в корпусе останется прежним.

В связи с проведением ремонтных работ хирургические отделения были временно переведены в другие помещения больницы, а терапевтические подразделения продолжают функционировать в первом корпусе.

Открытие обновленного корпуса запланировано до конца текущего года.