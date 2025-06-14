Больницу имени Алексея Ухтомского в Люберцах откроют после ремонта в 2026 году

В двух корпусах городской больницы имени Алексея Ухтомского в Люберцах продолжается капитальный ремонт. Работы планируют завершить в 2026 году.

Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева здание учреждения здравоохранения, построенное в 1958 году, включили в программу капитального ремонта.

«Сейчас строители завершают демонтажные работы, обновляют перекрытия, а в главном корпусе приступили к усилению дверных и оконных проемов», — пояснил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также отметил, что работы проводят в двух корпусах больницы одновременно. Сейчас на объекте трудятся 27 человек. Там полностью обновят крышу, поменяют инженерные сети и выполнят перепланировку. В середине лета специалисты займутся реконструкцией фасада, а к сентябрю приступят к отделке помещений.

Отметим, что всего в Люберцах в 2026 году завершат строительство и капитальный ремонт 14-ти социальных объектов.