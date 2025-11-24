Больница в Орехово-Зуеве отметила юбилей

Именно по его инициативе и на его средства в 1905 году распахнулись двери нового лечебного учреждения, ставшего на тот момент одним из самых передовых в Российской империи. Савва Тимофеевич заложил не просто фундамент здания, но и основы подхода к медицине, ориентированного на доступность и высокое качество помощи для всех слоев населения.

За прошедшие 120 лет больница выросла из небольшой лечебницы в многопрофильный центр. Сегодня Первая Орехово-Зуевская больница — это учреждение, предоставляющее широкий спектр медицинских услуг. Отделения хирургии, урологии и интенсивной терапии полностью укомплектованы современным оборудованием.

«Аппараты для визуализации, эндоскопическое оборудование и хирургические инструменты повышают качество и безопасность лечения. Особой гордостью больницы и настоящим прорывом для региона стало недавнее открытие Областного кардиологического центра. Здесь выполняются хирургические вмешательства на сердце и сосудах, включая стентирование и шунтирование», — отметили в медицинском учреждении.

Юбилей был отмечен торжественным мероприятием, состоявшимся в исторических стенах Зимнего театра Орехово-Зуева. Праздник собрал медицинских работников и ветеранов труда.