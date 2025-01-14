Больница в Люберцах в 2025 году получит 3 рентген-аппарата и флюорограф

Медицинскую технику закупает Министерство здравоохранения Подмосковья. Ретген-аппараты получат поликлиники № 6, 8 и 10, а цифровой флюорограф — поликлиника № 2.

Заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой областной больницы Ксения Меньчикова рассказала, что новая техника заменит устаревшее оборудование. Благодаря цифровому флюорографу увеличится скорость работы врачей, качество изображения и доступность исследования для жителей муниципалитета.

Перед установкой тяжелого медицинского оборудования все помещения, предназначенные для него, капитально отремонтируют. Врачи-рентгенологи и лаборанты проходят обучение, чтобы понимать особенности работы новой техники.

Напомним, в 2024 году в Центральной поликлинике в Люберцах появился новый рентген-аппарат и был открыт второй кабинет для исследований.