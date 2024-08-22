Больница в Истре присоединилась к акции «Собери ребенка в школу»

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Доктора Истринской клинической больницы передали канцтовары для школьников. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу».

В городском округе Истра еженедельно собирают гуманитарные грузы не только для многодетных, малообеспеченных и других льготных категорий семей, но и с недавних пор для пострадавших жителей Курской области. В этот раз организации муниципалитета решили помочь собрать детей к школе. Принесли в пункт приема, который находится в Молодежном центре «Мир» все необходимое: тетради, ручки, пеналы, принадлежности для рисования и многое другое.

Подобная акция проходит и в Доме ветеранов. Там помогают собрать в школу детей из Донбасса. Принять участие в сборах может любой желающий, главное — уточнить, что конкретно нужно принести.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что выплаты к 1 сентября коснулись 107 тысяч семей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мародеры из ВСУ. Пришли в Курскую область с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил

Чистота, единство и Родина. Как отмечают День государственного флага

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте