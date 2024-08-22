Больница в Истре присоединилась к акции «Собери ребенка в школу»

В городском округе Истра еженедельно собирают гуманитарные грузы не только для многодетных, малообеспеченных и других льготных категорий семей, но и с недавних пор для пострадавших жителей Курской области. В этот раз организации муниципалитета решили помочь собрать детей к школе. Принесли в пункт приема, который находится в Молодежном центре «Мир» все необходимое: тетради, ручки, пеналы, принадлежности для рисования и многое другое.

Подобная акция проходит и в Доме ветеранов. Там помогают собрать в школу детей из Донбасса. Принять участие в сборах может любой желающий, главное — уточнить, что конкретно нужно принести.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что выплаты к 1 сентября коснулись 107 тысяч семей.

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